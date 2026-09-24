El fútbol colombiano se paraliza este domingo con el superclásico de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026. Atlético Nacional recibe en el Estadio Atanasio Girardot a Millonarios en una nueva edición del ‘Clásico de Colombia’. A continuación, conoce el horario, canales TV y en qué señales ver el partido.

Entérate a qué hora juegan Atlético Nacional vs. Millonarios por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026. Conoce los canales de TV abierta e internet para ver el partido en Colombia.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Millonarios hoy?

El compromiso entre Atlético Nacional vs. Millonarios se disputará hoy, jueves 24 de agosto de 2026, a las 7:30 p.m. hora de Colombia. Se espera un marco espectacular en estadio Atanasio Girardot, escenario que albergará este duelo de alta tensión.

¿Qué canal transmite el clásico Santa Fe vs. Millonarios en Colombia?

Para ver el Superclásico colombiano en vivo por televisión o streaming, los hinchas en Colombia deberán sintonizar la señal oficial dueña de los derechos del balompié nacional. El juego se transmitirá en exclusiva a través de Win+ Fútbol y por medio de su plataforma digital Win Play.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios online por internet?

Para seguir el Atlético Nacional vs. Millonarios desde sus dispositivos móviles, computadores o Smart TV, la opción oficial en Colombia es la plataforma de streaming Win Play. Para acceder al compromiso en vivo y en alta definición, se requiere contar con una suscripción activa a este servicio online.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético Nacional vs. Millonarios

Torneo: Liga BetPlay 2026 (Fecha 12)

Liga BetPlay 2026 (Fecha 12) Partido: Atlético Nacional vs. Millonarios

Atlético Nacional vs. Millonarios Fecha: Jueves 24 de agosto de 2026

Jueves 24 de agosto de 2026 Hora: 7:30 p.m. (Colombia)

7:30 p.m. (Colombia) Estadio: Atanasio Girardot

Atanasio Girardot Transmisión: Win+ Fútbol / Win Play

Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs. Millonarios