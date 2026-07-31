Medellín y Deportivo Cali se enfrentan este sábado 1 de agosto del 2026 por la fecha 2 de la Liga Betplay 2026 en el estadio Atanasio Girardot. Los dirigidos por Luis Amaranto Perea planean dar vuelta a la página tras la eliminación de la Copa Sudamericana en manos de Vasco da Gama. ¿Quieres saber en qué canales transmiten Medellín vs. Deportivo Cali por la Liga Betplay HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Medellín vs. Deportivo Cali por la fecha 2 de la Liga Betplay 2026 desde el estadio Atanasio Girardot. (Foto: Getty Images) / JAIME SALDARRIAGA

¿Qué canal transmite Medellín vs. Deportivo Cali EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Medellín vs. Deportivo Cali EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 1 de agosto del 2026 desde el estadio Atanasio Girardot.

Para Colombia, el partido de Medellín vs. Deportivo Cali será transmitido a través de RCN, Win Sports+ y Win Sports por TV cable y streaming.

En Estados Unidos, podrás ver la final entre Medellín vs. Deportivo Cali a través de Fanatiz, fuboTV, RCN y fubo Latino 2.

¿A qué hora juega Medellín vs. Deportivo Cali por la Liga Betplay 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:10 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 19:10 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 18:10 horas.

México: 17:10 horas.

Estados Unidos (ET): 19:10 horas.

España: 01:10 horas. del domingo

¿Qué canal TV transmite Medellín vs. Deportivo Cali EN VIVO por la Liga Betplay 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 6:10 PM RCN Nuestra Tele Estados Unidos 7:10 PM Fanatiz, fuboTV, RCN y fubo Latino 2 Argentina 8:10 PM RCN Nuestra Tele Ecuador 6:10 PM RCN Nuestra Tele Colombia 6:10 PM Win Sports, RCN Nuestra Tele y Win+ Chile 7:10 PM RCN Nuestra Tele Venezuela 7:10 PM RCN Nuestra Tele Bolivia 7:10 PM RCN Nuestra Tele Uruguay 8:10 PM RCN Nuestra Tele Paraguay 8:10 PM RCN Nuestra Tele México 5:10 PM RCN Nuestra Tele

Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético Nacional vs Junior por final de la Liga Betplay

Fecha: Sábado 1 de agosto del 2026

Sábado 1 de agosto del 2026 Partido: Medellín vs. Deportivo Cali

Medellín vs. Deportivo Cali Hora: 17:10 (MEX); 19:10 ET (USA); 18:10 (PER/COL/ECU); 20:10 (ARG/URU/PAR); 01:10 (ESP)

17:10 (MEX); 19:10 ET (USA); 18:10 (PER/COL/ECU); 20:10 (ARG/URU/PAR); 01:10 (ESP) Canales TV: Win Sports, RCN y Fanatiz

Win Sports, RCN y Fanatiz Streaming: Win+

Win+ Estadio: Atanasio Girardot

¿En qué canal transmiten Medellín vs. Deportivo Cali EN VIVO hoy en Colombia?

En Colombia, el partido Medellín vs. Deportivo Cali por la fecha 2 de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por Win Sports y RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Win+.

Win Sports

Win+

RCN

¿En qué canal transmiten Medellín vs. Deportivo Cali EN VIVO hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Medellín vs. Deportivo Cali por la fecha 2 de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Fanatiz.

Fanatiz

RCN

¿En qué canal transmiten Medellín vs. Deportivo Cali EN VIVO hoy en Perú?

En Perú, el partido Medellín vs. Deportivo Cali por la fecha 2 de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Fanatiz.

Fanatiz

RCN

¿Cuándo se juega el Medellín vs. Deportivo Cali por la Betplay 2026?

El partido entre Medellín vs. Deportivo Cali por la fecha 2 de la Liga Betplay se juega el sábado 1 de agosto de 2026 en el estadio Atanasio Girardot.