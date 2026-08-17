Millonarios y Deportivo Cali se enfrentan este lunes 17 de agosto del 2026 por la fecha 5 de la Liga Betplay 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. ¿Quieres saber en qué canales transmiten la final de la Liga Betplay HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Millonarios vs. Deportivo Cali el domingo 17 por la fecha 5 de la Liga Betplay 2026. (Foto: Millonarios)

¿Qué canal transmite Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 17 de agosto del 2026 desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Para Colombia, el partido de Millonarios vs. Deportivo Cali será transmitido a través de RCN, Win Sports+ y Win Sports por TV cable y streaming.

En Estados Unidos, podrás ver la final entre Millonarios vs. Deportivo Cali a través de Fanatiz, fuboTV, RCN y fubo Latino 2.

¿A qué hora juega Millonarios vs. Deportivo Cali por Liga Betplay 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:10 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 19:10 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 18:10 horas.

México: 17:10 horas.

Estados Unidos (ET): 19:10 horas.

España: 01:10 horas. (martes 18 de agosto)

¿Qué canal TV transmite Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO por Liga Betplay 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 6:10 PM RCN Nuestra Tele Estados Unidos 7:10 PM Fanatiz, fuboTV, RCN y fubo Latino 2 Argentina 8:10 PM RCN Nuestra Tele Ecuador 6:10 PM RCN Nuestra Tele Colombia 6:10 PM Win Sports, RCN Nuestra Tele y Win+ Chile 7:10 PM RCN Nuestra Tele Venezuela 7:10 PM RCN Nuestra Tele Bolivia 7:10 PM RCN Nuestra Tele Uruguay 8:10 PM RCN Nuestra Tele Paraguay 8:10 PM RCN Nuestra Tele México 5:10 PM RCN Nuestra Tele

Horario, TV y dónde ver en vivo Millonarios vs. Deportivo Cali por Liga Betplay

Fecha: Domingo 17 de agosto del 2026

Domingo 17 de agosto del 2026 Partido: Millonarios vs. Deportivo Cali

Millonarios vs. Deportivo Cali Hora: 17:10 (MEX); 19:10 ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 20:10 (ARG/URU/PAR); 01:10 (ESP)

17:10 (MEX); 19:10 ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 20:10 (ARG/URU/PAR); 01:10 (ESP) Canales TV: Win Sports, RCN y Fanatiz

Win Sports, RCN y Fanatiz Streaming: Win+

Win+ Estadio: El Campín

¿En qué canal transmiten Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO hoy en Colombia?

En Colombia, el partido Millonarios vs. Deportivo Cali por la fecha 5 de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por Win Sports y RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Win+.

Win Sports

Win+

RCN

¿En qué canal transmiten Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Millonarios vs. Deportivo Cali por la fecha 5 de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Fanatiz.

Fanatiz

RCN

¿En qué canal transmiten Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO hoy en Perú?

En Perú, el partido Millonarios vs. Deportivo Cali por la fecha 5 de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Fanatiz.