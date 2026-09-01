El fútbol colombiano se paraliza este domingo con el partido más atractivo de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026. Independiente Santa Fe recibe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín a Millonarios en una nueva edición del ‘Clásico de Bogotá’. A continuación, conoce el horario, canales TV y en qué señales ver el partido.

¿A qué hora juega Santa Fe vs. Millonarios hoy?

El compromiso entre Santa Fe vs. Millonarios se disputará hoy, miércoles 2 de agosto de 2026, a las 8:25 p.m. hora de Colombia. Se espera un marco espectacular en El Campín, escenario que albergará este duelo de alta tensión.

¿Qué canal transmite el clásico Santa Fe vs. Millonarios en Colombia?

Para ver el partido en vivo por televisión o streaming, los hinchas en Colombia deberán sintonizar la señal oficial dueña de los derechos del balompié nacional. El juego se transmitirá en exclusiva a través de Win+ Fútbol y por medio de su plataforma digital Win Play.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Millonarios online por internet?

Para seguir el ‘Clásico Capitalino’ desde sus dispositivos móviles, computadores o Smart TV, la opción oficial en Colombia es la plataforma de streaming Win Play. Para acceder al compromiso en vivo y en alta definición, se requiere contar con una suscripción activa a este servicio online.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Santa Fe vs. Millonarios

Torneo: Liga BetPlay 2026 (Fecha 16)

Liga BetPlay 2026 (Fecha 16) Partido: Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Independiente Santa Fe vs. Millonarios Fecha: Miércoles 2 de agosto de 2026

Miércoles 2 de agosto de 2026 Hora: 8:25 p.m. (Colombia)

8:25 p.m. (Colombia) Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Nemesio Camacho El Campín Transmisión: Win+ Fútbol / Win Play

Posibles alineaciones de Santa Fe vs. Millonarios