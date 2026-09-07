Independiente Santa Fe visita a Vasco da Gama este martes 8 de septiembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2026. ¿Qué canales pasan el partido de Santa Fe vs. Vasco da Gama HOY por TV ONLINE? DirecTV transmite el partido de Santa Fe vs. Vasco da Gama por cable, mientras que DGO lo pasa a través de streaming.

¿Qué canal transmite Santa Fe vs. Vasco da Gama EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Santa Fe vs. Vasco da Gama EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 8 de septiembre del 2026 desde el Nemesio Camacho El Campín.

Para Perú, el partido de Santa Fe vs. Vasco da Gama será transmitido a través de DirecTV y DGO por cable y streaming.

El partido de Santa Fe vs. Vasco da Gama será televisado por DirecTV, DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

¿A qué hora juega Santa Fe vs. Vasco da Gama por Copa Sudamericana 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México: 14:00 horas.

Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

España: 22:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Santa Fe vs. Vasco da Gama EN VIVO por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 5:00 PM DirecTV y DGO Estados Unidos 6:00 PM beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Argentina 7:00 PM ESPN, Disney Plus y DGO Ecuador 5:00 PM DirecTV y DGO Colombia 5:00 PM DirecTV y DGO Chile 6:00 PM DirecTV y DGO Venezuela 6:00 PM DirecTV y DGO Bolivia 6:00 PM DirecTV y DGO Uruguay 7:00 PM DirecTV y DGO Paraguay 7:00 PM DirecTV y DGO

Horario, TV y dónde ver en vivo el Santa Fe vs. Vasco da Gama por Copa Sudamericana 2026

Fecha: Martes 8 de septiembre del 2026

Martes 8 de septiembre del 2026 Partido: Santa Fe vs. Vasco da Gama

Santa Fe vs. Vasco da Gama Hora: 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)

18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

DGO Estadio: Nemesio Camacho El Campín

¿En qué canal transmiten Santa Fe vs. Vasco da Gama hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?

En Perú, el partido Santa Fe vs. Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Santa Fe vs. Vasco da Gama hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Santa Fe vs. Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN 3, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney Plus.