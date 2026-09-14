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Vasco da Gama recibe a Independiente Santa Fe este martes 15 de septiembre en el Estadio Sao Januario por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro brasileño rascó un empate sin goles en Bogotá, en el partido de ida, con lo que a ambos equipos les vale un triunfo por cualquier resultado para avanzar a la semifinal del torneo. ¿Qué canales pasan el partido de Santa Fe vs. Vasco da Gama HOY por TV ONLINE? DirecTV transmite el partido de Santa Fe vs. Vasco da Gama por cable, mientras que DGO lo pasa a través de streaming.
¿Qué canal transmite Vasco da Gama vs. Santa Fe EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Vasco da Gama vs. Santa Fe EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 15 de septiembre del 2026 desde el Estadio Sao Januario.
Para Perú, el partido de Vasco da Gama vs. Santa Fe será transmitido a través de ESPN y Disney Plus por cable y streaming.
El partido de Vasco da Gama vs. Santa Fe será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.
¿A qué hora juega Vasco da Gama vs. Santa Fe por Copa Sudamericana 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.
- México: 16:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
- España: 00:00 horas del miércoles.
¿Qué canal TV transmite Vasco da Gama vs. Santa Fe EN VIVO por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|5:00 PM
|ESPN y Disney Plus
|Estados Unidos
|6:00 PM
|beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
|Argentina
|7:00 PM
|ESPN, Disney Plus
|Ecuador
|5:00 PM
|ESPN, Disney Plus
|Colombia
|5:00 PM
|ESPN, Disney Plus
|Chile
|6:00 PM
|ESPN, Disney Plus
|Venezuela
|6:00 PM
|ESPN, Disney Plus
|Bolivia
|6:00 PM
|ESPN, Disney Plus
|Uruguay
|7:00 PM
|ESPN, Disney Plus
|Paraguay
|7:00 PM
|ESPN, Disney Plus
Horario, TV y dónde ver en vivo el Vasco da Gama vs. Santa Fe por Copa Sudamericana 2026
- Fecha: Martes 15 de septiembre del 2026
- Partido: Vasco da Gama vs. Santa Fe
- Hora: 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus
- Estadio: Sao Januario
¿En qué canal transmiten Vasco da Gama vs. Santa Fe hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?
En Perú, el partido Vasco da Gama vs. Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus.
- Disney Plus
- ESPN
¿En qué canal transmiten Vasco da Gama vs. Santa Fe hoy por Copa Sudamericana 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Vasco da Gama vs. Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus.
- Disney Plus
- ESPN