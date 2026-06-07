Por Joao Muñoz Tineo

y se enfrentan este lunes 8 de junio del 2026 por la final de la en el estadio Atanasio Girardot. El ‘Verdolaga’ buscará una remontada histórica ante Junior a las 5:00 p.m. El conjunto “Tiburón” llega a Medellín con una cómoda ventaja de 3-0, pero el cuadro de Medellín confía en su jerarquía en casa para revertir el marcador global. ¿Quieres saber en qué canales transmiten la final de la Liga Betplay HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Atlético Nacional vs Junior el lunes 8 de junio por la final vuelta de la Liga Betplay 2026 desde el estadio Atanasio Girardot.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Atlético Nacional vs Junior el lunes 8 de junio por la final vuelta de la Liga Betplay 2026 desde el estadio Atanasio Girardot.

¿Qué canal transmite Atlético Nacional vs Junior EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Atlético Nacional vs Junior EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 8 de junio del 2026 desde el estadio Atanasio Girardot.

Para Colombia, el partido de Atlético Nacional vs Junior será transmitido a través de RCN, Win Sports+ y Win Sports por TV cable y streaming.

En Estados Unidos, podrás ver la final entre Atlético Nacional vs Junior a través de Fanatiz, fuboTV, RCN y fubo Latino 2.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Junior por final de Liga Betplay 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.
  • México: 16:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
  • España: 00:00 horas. (martes 9 de junio)

¿Qué canal TV transmite Atlético Nacional vs Junior EN VIVO por final Liga Betplay 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú5:00 PMRCN Nuestra Tele
Estados Unidos6:00 PMFanatiz, fuboTV, RCN y fubo Latino 2
Argentina7:00 PMRCN Nuestra Tele
Ecuador5:00 PMRCN Nuestra Tele
Colombia5:00 PMWin Sports, RCN Nuestra Tele y Win+
Chile7:00 PMRCN Nuestra Tele
Venezuela6:00 PMRCN Nuestra Tele
Bolivia6:00 PMRCN Nuestra Tele
Uruguay7:00 PMRCN Nuestra Tele
Paraguay7:00 PMRCN Nuestra Tele
México4:00 PMRCN Nuestra Tele

Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético Nacional vs Junior por final de la Liga Betplay

  • Fecha: lunes 8 de junio del 2026
  • Partido: Atlético Nacional vs Junior
  • Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR); 00:00 (ESP)
  • Canales TV: Win Sports, RCN y Fanatiz
  • Streaming: Win+
  • Estadio: Atanasio Girardot

¿En qué canal transmiten Atlético Nacional vs Junior EN VIVO hoy en Colombia?

En Colombia, el partido Atlético Nacional vs Junior por la final de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por Win Sports y RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Win+.

  • Win Sports
  • Win+
  • RCN

¿En qué canal transmiten Atlético Nacional vs Junior EN VIVO hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Atlético Nacional vs Junior por la final de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Fanatiz.

  • Fanatiz
  • RCN

¿En qué canal transmiten Atlético Nacional vs Junior EN VIVO hoy en Perú?

En Perú, el partido Atlético Nacional vs Junior por la final de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Fanatiz.

  • Fanatiz
  • RCN

¿Cuándo se juega el Atlético Nacional vs Junior por final Betplay 2026?

El partido entre Atlético Nacional vs Junior por la final de la Liga Betplay se juega el lunes 8 de junio de 2026 en el estadio Atanasio Girardot.

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