Atlético Nacional y Junior se enfrentan este lunes 8 de junio del 2026 por la final de la Liga Betplay 2026 en el estadio Atanasio Girardot. El ‘Verdolaga’ buscará una remontada histórica ante Junior a las 5:00 p.m. El conjunto “Tiburón” llega a Medellín con una cómoda ventaja de 3-0, pero el cuadro de Medellín confía en su jerarquía en casa para revertir el marcador global. ¿Quieres saber en qué canales transmiten la final de la Liga Betplay HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Atlético Nacional vs Junior el lunes 8 de junio por la final vuelta de la Liga Betplay 2026 desde el estadio Atanasio Girardot.

¿Qué canal transmite Atlético Nacional vs Junior EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Atlético Nacional vs Junior EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 8 de junio del 2026 desde el estadio Atanasio Girardot.

Para Colombia, el partido de Atlético Nacional vs Junior será transmitido a través de RCN, Win Sports+ y Win Sports por TV cable y streaming.

En Estados Unidos, podrás ver la final entre Atlético Nacional vs Junior a través de Fanatiz, fuboTV, RCN y fubo Latino 2.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Junior por final de Liga Betplay 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

España: 00:00 horas. (martes 9 de junio)

¿Qué canal TV transmite Atlético Nacional vs Junior EN VIVO por final Liga Betplay 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 5:00 PM RCN Nuestra Tele Estados Unidos 6:00 PM Fanatiz, fuboTV, RCN y fubo Latino 2 Argentina 7:00 PM RCN Nuestra Tele Ecuador 5:00 PM RCN Nuestra Tele Colombia 5:00 PM Win Sports, RCN Nuestra Tele y Win+ Chile 7:00 PM RCN Nuestra Tele Venezuela 6:00 PM RCN Nuestra Tele Bolivia 6:00 PM RCN Nuestra Tele Uruguay 7:00 PM RCN Nuestra Tele Paraguay 7:00 PM RCN Nuestra Tele México 4:00 PM RCN Nuestra Tele

Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético Nacional vs Junior por final de la Liga Betplay

Fecha: lunes 8 de junio del 2026

lunes 8 de junio del 2026 Partido: Atlético Nacional vs Junior

Atlético Nacional vs Junior Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR); 00:00 (ESP)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR); 00:00 (ESP) Canales TV: Win Sports, RCN y Fanatiz

Win Sports, RCN y Fanatiz Streaming: Win+

Win+ Estadio: Atanasio Girardot

¿En qué canal transmiten Atlético Nacional vs Junior EN VIVO hoy en Colombia?

En Colombia, el partido Atlético Nacional vs Junior por la final de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por Win Sports y RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Win+.

Win Sports

Win+

RCN

¿En qué canal transmiten Atlético Nacional vs Junior EN VIVO hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Atlético Nacional vs Junior por la final de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Fanatiz.

Fanatiz

RCN

¿En qué canal transmiten Atlético Nacional vs Junior EN VIVO hoy en Perú?

En Perú, el partido Atlético Nacional vs Junior por la final de la Liga Betplay se transmitirá EN VIVO por RCN, señales que poseen los derechos de la liga colombiana, y también se podrá ver vía streaming a través de Fanatiz.

Fanatiz

RCN

¿Cuándo se juega el Atlético Nacional vs Junior por final Betplay 2026?

El partido entre Atlético Nacional vs Junior por la final de la Liga Betplay se juega el lunes 8 de junio de 2026 en el estadio Atanasio Girardot.