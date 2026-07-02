Colombia enfrenta a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Kansas City, este viernes 3 de julio. Colombia clasificó como líder invicta del Grupo K tras derrotar a Uzbekistán (3-1), ganarle a la República Democrática del Congo (1-0) y empatar sin goles ante Portugal (0-0). Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan con paso firme y como favoritos de la llave. ¿Qué canales transmiten el partido de Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Colombia vs. Ghana según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Colombia vs. Ghana EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Colombia vs. Ghana EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 3 de julio del 2026 desde el Estadio Kansas City.
Para Colombia, el partido de Colombia vs. Ghana será transmitido a través de Caracol TV, RCN, DGO, Dinsey+ Premium, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.
El partido de Colombia vs. Ghana será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.
En España, el partido de Colombia-Ghana, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Colombia vs. Ghana por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:30 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 21:30 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 20:30 horas.
- México: 19:30 horas.
- Estados Unidos (ET): 21:30 horas.
- España: 3:30 horas. (4 de julio)
¿Qué canal TV transmite Colombia vs. Ghana EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|8:30 PM
|América TV, DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+
|México
|7:30 PM
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX
|Estados Unidos
|9:30 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|10:30 PM
|Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|8:30 PM
|DirecTV Sports, Paramount+, Teleamazonas y Disney+ Premium
|Colombia
|8:30 PM
|Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|9:30 PM
|Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|9:30 PM
|inter, DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|9:30 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|10:30 PM
|Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|10:30 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|10:30 PM
|Gen, Unicanal y Trece
|Puerto Rico
|7:30 PM
|Telemundo y UNIVERSO
|Nicaragua
|7:30 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|7:30 PM
|FOX, Canal 10 y Tigo Sports
|Costa Rica
|7:30 PM
|FOX+
|República Dominicana
|7:30 PM
|CDN Deportes y Pio Deportes
|Honduras
|7:30 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|7:30 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|3:30 AM
|La 1 y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Colombia vs. Ghana por Mundial 2026
- Fecha: viernes 3 de julio del 2026
- Partido: Colombia vs. Ghana
- Hora: 19:30 (MEX); 21:30 ET (USA); 20:30 (PER/COL/ECU); 22:30 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Gol Caracol, RCN, DirecTV, América TV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Kansas City
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- América TV
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca Deportes
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV
- Gol Caracol
- RCN
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Chilevisión
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen.
- Unicanal
- Trece
- Gen
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
- RTVE
- La 1
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Colombia vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Colombia vs. Ghana por Mundial 2026?
El partido entre Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se juega el viernes 3 de julio de 2026 en el estadio Kansas City.
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