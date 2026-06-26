Colombia enfrenta a Portugal por la fecha 3 del grupo K del Mundial 2026 en el estadio Miami. El partido de este sábado 27 de junio definirá al líder del grupo, Colombia con puntaje ideal, le saca 2 puntos de ventaja a los lusos, que tras su empate en el debut ante RD Congo, quedaron en el segundo lugar en el epílogo de la fase de grupos. A la selección dirigida por Néstor Lorenzo le sirve el empate o la victoria para clasificar como primera, por otro lado,la selección de Cristiano Ronaldo está obligada a ganar. ¿Qué canales transmiten el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Colombia vs. Portugal según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Colombia vs. Portugal el sábado 27 de junio por fecha 3 del grupo K del Mundial 2026 desde el Estadio Miami.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Portugal EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Colombia vs. Portugal EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 27 de junio del 2026 desde el Estadio Miami.

Para Colombia, el partido de Colombia vs. Portugal será transmitido a través de Caracol TV, RCN, DGO, Dinsey+ Premium, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.

El partido de Colombia vs. Portugal será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de Colombia-Portugal, será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 19:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 18:30 horas.

México: 17:30 horas.

Estados Unidos (ET): 19:30 horas.

España: 1:30 horas.

¿Qué canal TV transmite Colombia vs. Portugal EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 6:30 PM DirecTV Sports y Paramount+ México 5:30 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX Estados Unidos 7:30 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 8:30 PM Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Ecuador 6:30 PM DirecTV Sports, Paramount+ Colombia 6:30 PM Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Chile 7:30 PM Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Venezuela 7:30 PM inter, DirecTV Sports, Paramount+ Bolivia 7:30 PM Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports Uruguay 8:30 PM Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Brasil 8:30 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 8:30 PM Gen y Trece Puerto Rico 5:30 PM Telemundo y UNIVERSO Nicaragua 5:30 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 5:30 PM FOX, Canal 10 y Tigo Sports Costa Rica 5:30 PM FOX+ República Dominicana 5:30 PM CDN Deportes y Pio Deportes Honduras 5:30 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 5:30 PM ViX y Tigo Sports España 1:30 AM DAZN, RTVE, La 1 y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Colombia vs. Portugal por Mundial 2026

Fecha: sábado 27 de junio del 2026

sábado 27 de junio del 2026 Partido: Colombia vs. Portugal

Colombia vs. Portugal Hora: 17:30 (MEX); 19:30 ET (USA); 18:30 (PER/COL/ECU); 20:30 (ARG/URU/PAR)

17:30 (MEX); 19:30 ET (USA); 18:30 (PER/COL/ECU); 20:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Gol Caracol, RCN, DirecTV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, DAZN y Tigo Sports

Gol Caracol, RCN, DirecTV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, DAZN y Tigo Sports Streaming: Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+

Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+ Estadio: Miami

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV

DGO

América TV

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Flow Sports

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV

Gol Caracol

RCN

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Chilevisión

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Popu TV.

Unicanal

Popu TV

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

DAZN

Movistar+

RTVE

La 1

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Colombia vs. Portugal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Colombia vs. Portugal por Mundial 2026?

El partido entre Colombia vs. Portugal se juega el sábado 27 de junio de 2026 en el estadio Miami.