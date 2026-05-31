La selección Colombia medirá fuerzas ante Costa Rica por partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se jugará este lunes 1 de junio en el estadio Campín de Bogotá. ¿Qué canales transmiten el partido amistoso rumbo al Mundia? Conoce en qué canales ver el partido de Colombia vs Costa Rica según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite Colombia - Costa Rica EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso rumbo al Mundial 2026 entre Colombia - Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 1 de junio del 2026 desde el Campín de Bogotá.

Para Colombia, el partido de Colombia vs Costa Rica será transmitido a través de Caracol TV y RCN, y también estará disponible en Gol Caracol.

En Estados Unidos, el partido entre Colombia vs Costa Rica podrá verse en streaming a través de Fanatiz. En Costa Rica, la transmisión estará disponible por Repretel Canal 6 y TDMAX.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Colombia vs Costa Rica el lunes 1 de junio por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde el Campín de Bogotá. / Jordan Bank

¿A qué hora juega Colombia vs. Costa Rica por partido amistoso?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 19:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 18:00 horas.

México: 17:00 horas.

Estados Unidos (ET): 19:00 horas.

España: 1:00 horas.

¿Qué canal TV transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO por la final de la Champions League 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Colombia 6:00 PM Caracol TV (Gol Caracol) y RCN Caracol Play Ecuador 6:00 PM El Canal del Fútbol ECDF Estados Unidos 7:00 PM Fanatiz Fanatiz Honduras 5:00 PM Fanatiz Fanatiz Costa Rica 5:00 PM Repretel y Canal 6 TDMAX Panamá 5:00 PM Fanatiz Fanatiz Nicaragua 5:00 PM Fanatiz Fanatiz República Dominicana 5:00 PM Fanatiz Fanatiz Puerto Rico 5:00 PM Fanatiz Fanatiz El Salvador 5:00 PM Fanatiz Fanatiz

Horario, TV y dónde ver en vivo el Colombia vs. Costa Rica por partido amistoso

Fecha: lunes 1 de junio del 2026

lunes 1 de junio del 2026 Partido: Colombia vs. Costa Rica

Colombia vs. Costa Rica Hora: 7 p.m. ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (CR)

7 p.m. ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (CR) Canales TV: Caracol TV, RCN, Repretel, Canal 6 y Fanatiz

Caracol TV, RCN, Repretel, Canal 6 y Fanatiz Streaming: Caracol Play

Caracol Play Estadio: Campín de Bogotá

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Costa Rica EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?

En Colombia, el partido Colombia vs. Costa Rica por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RCN y Gol Caracol, señal que posee los derechos de la selección para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Caracol Play.

Caracol TV

Gol Caracol

RCN

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Costa Rica EN VIVO hoy por amistoso en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Colombia vs. Costa Rica por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Repretel Canal 6 y TDMAX, señal que posee los derechos de la selección para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Canal 6.

Repretel

Canal 6

TDMAX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Costa Rica EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Colombia vs. Costa Rica por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Fanatiz.

Fanatiz

¿Cuándo se juega el Colombia vs. Costa Rica por amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Colombia vs. Costa Rica se juega el lunes 1 de junio de 2026 en el Campín de Bogotá.