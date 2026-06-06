Colombia vs Jordania se enfrentarán este domingo 7 de junio de 2026 a las 18:00 hora colombiana en el Snapdragon Stadium en San Diego, California, Estados Unidos. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo viene de ganarle 3-1 a Costa Rica en su despedida en Bogotá. El entrenador argentino planea alinear a su plantilla estelar completa —incluyendo figuras como Luis Díaz y James Rodríguez— para consolidar el esquema táctico que usará en el torneo oficial. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de la Selección HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.
¿Qué canal transmite Colombia - Jordania EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso rumbo al Mundial 2026 entre Colombia - Jordania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 7 de junio del 2026 desde el Snapdragon Stadium.
Para Colombia, el partido de Colombia vs Jordania será transmitido a través de Caracol TV y RCN, y también estará disponible en Gol Caracol.
En Estados Unidos, el partido entre Colombia vs Jordania podrá verse en streaming a través de Fanatiz, ESPN Deportes, ESPN App y fuboTV.
¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania por partido amistoso?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 19:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 18:00 horas.
- México: 17:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 19:00 horas.
- España: 1:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Colombia vs. Jordania EN VIVO por partido amistoso?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Colombia
|6:00 PM
|Caracol TV (Gol Caracol) y RCN
|Caracol Play
|Ecuador
|6:00 PM
|El Canal del Fútbol
|ECDF
|Estados Unidos
|7:00 PM
|ESPN Deportes, Fanatiz, fuboTV
|ESPN App
|Honduras
|5:00 PM
|Fanatiz
|Fanatiz
|Argentina
|8:00 PM
|DirecTV
|DGO
|Panamá
|5:00 PM
|Fanatiz
|Fanatiz
|Nicaragua
|5:00 PM
|Fanatiz
|Fanatiz
|España
|1:00 AM
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
|Puerto Rico
|5:00 PM
|Fanatiz
|Fanatiz
|El Salvador
|5:00 PM
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, TV y dónde ver en vivo el Colombia vs. Jordania por partido amistoso
- Fecha: domingo 7 de junio del 2026
- Partido: Colombia vs. Jordania
- Hora: 7 p.m. ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (CR)
- Canales TV: Caracol TV, RCN, fboTV, ESPN y Fanatiz
- Streaming: Caracol Play
- Estadio: Snapdragon
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Jordania EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?
En Colombia, el partido Colombia vs. Jordania por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RCN y Gol Caracol, señal que posee los derechos de la selección para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Caracol Play.
- Caracol TV
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Jordania EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Colombia vs. Jordania por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes, Fanatiz, fuboTV y ESPN App.
- Fanatiz
- fuboTV
- ESPN Deportes
- ESPN App
¿Cuándo se juega el Colombia vs. Jordania por amistoso rumbo al Mundial 2026?
El partido amistoso entre Colombia vs. Jordania se juega el domingo 7 de junio de 2026 en el Snapdragon Stadium en San Diego, California, Estados Unidos.