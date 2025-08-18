ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de Atlético Nacional vs. Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 desde el Morumbi. El partido arrancará a las 7 y 30 de la noche (horario colombiano) este martes 19 de agosto del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

