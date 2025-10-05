Gol Caracol EN VIVO: es el canal oficial en suelo colombianos que transmitirá el partido de la Selección Colombia vs. Nigeria por Mundial Sub 20. ¿Dónde ver Caracol TV EN DIRECTO? La señal se podrá ver por sus cableoperadores de DirecTV (Canal 1132), Claro TV (Canal 1006), Movistar TV (Canal 105), Tigo (Canal 201), ETB (Canal 252), EMCALI (Canal 101), TDT (Canal 14.1), Multiplay (Canal 10 y 42) y Colcable (Canal 7). ¿Cómo ver Caracol Play? Tendrás que descargarte la app que está disponible en Play y App Store, y lo podrás mirar desde tu dispositivo móvil, PC, tablet y Smart TV. Cabe resaltar que el partido inicia a partir de las 6 de la tarde.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.