Gol Caracol EN VIVO: es la señal en directo encargada de transmitir el partido de Colombia vs. Costa Rica por amistoso rumbo al Mundial 2026. Para disfrutar de la programación de Gol Caracol en vivo, puedes sintonizar Caracol Televisión a través de los siguientes canales, dependiendo de tu proveedor de televisión en Colombia: Señal TDT: Canales 14.1, 14.2 y 14.4, DIRECTV: Canales 132 y 1132, Claro TV: Canales 106 y 109 o Movistar TV: Canales 156, 816 y 166. Además, puedes acceder a la señal en vivo de Caracol Televisión a través de su sitio web oficial.

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