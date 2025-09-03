Gol Caracol en vivo: es la señal en directo encargada de transmitir el partido de Colombia vs. Bolivia por una fecha más de las Eliminatorias Sudamericana 2026. ¿Cómo ver Gol Caracol EN VIVO? Para disfrutar de la programación de Gol Caracol en vivo, puedes sintonizar Caracol Televisión a través de los siguientes canales, dependiendo de tu proveedor de televisión en Colombia: Señal TDT: Canales 14.1, 14.2 y 14.4, DIRECTV: Canales 132 y 1132, Claro TV: Canales 106 y 109 o Movistar TV: Canales 156, 816 y 166. Además, puedes acceder a la señal en vivo de Caracol Televisión a través de su sitio web oficial.

