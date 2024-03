Gol Caracol EN VIVO, mira el partido entre Colombia y España en directo medirán fuerzas hoy, viernes 22 de marzo del 2024 por partido amistoso en el estadio Olímpioc de Londres. En Colombia, la transmisión del juego será por RCN y Caracol TV, mientras que en Sudamérica será por Star Plus y España mediante las señales de RTVE y TVE LA 1. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Gol Caracol GO y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 15:30 (hora colombiana) y 21:30 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

ALINEACIONES, ESPAÑA VS COLOMBIA

España: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo, Rodri, Merino, Fabián, Nico Williams, Lamine Yamal y Morata.

Colombia: Ospina, Mosquera, Andrés Reyes, Brayan Vera, Velásquez, Ian Poveda, Campuzano, Ruiz, Gómez, Luis Díaz y Cucho.