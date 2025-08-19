Sao Paulo, con el arquero Rafael como héroe, avanzó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer 4-3 en tanda de penaltis al Atlético Nacional, tras empate 1-1 en los 90 minutos.

Un gol de André Silva en el minuto 3 adelantó al club brasileño en el partido de vuelta del cruce en el estadio Morumbi, en Sao Paulo, y un penal convertido en el 70 por Alfredo Morelos emparejó el marcador para enviar la definición al punto de pena máxima. La ida, la semana pasada en Medellín, acabó 0-0.

El colombiano Edwin Cardona fue expulsado en el 70, por doble amonestación.

Lucas Moura, Luciano, Enzo Díaz y Cédric Soares patearon con éxito por el Tricolor paulista en la tanda desde los doce pasos. Rafael, en tanto, bloqueó el tiro de Matheus Uribe, mientras que Marino Hinstroza mandó su cobro al palo.

Campeón de la Libertadores en 1992, 1993 y 2005, el Sao Paulo enfrentará en cuartos de final al triunfador de la serie entre Botafogo y Liga de Quito, que se define el jueves tras la victoria 1-0 del Fogão en Rio de Janeiro.