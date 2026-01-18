Redacción EC
Totalmente espectacular. debutó con una victoria por 4-0 sobre Boyacá Chicó en la Liga BetPlay de Colombia, pero lo que llamó la atención fue el golazo de mediacancha que anotó en el partido y es furor en redes sociales.

Todo ocurrió en el segundo tiempo, cuando Atlético Nacional iba ganando 1-0 tras un tanto de Andrés Sarmiento (41′). La ventaja hacía justicia al partido, pero había tiempo para algo más: Cardona recogió el balón detrás del medicampo e hizo lo que nadie esperó.

El volante colombiano vio adelantado al arquero rival y sacó un remate desde esa zona para anotar el segundo a los 55′ y desatar la locura en las tribunas. El golazo ha dado la vuelta al mundo y ya muchos lo piden como candidato a ganar el Premio Puskas.

Sin duda, Cardona reafirmó que su técnica y visión de juego siguen intactas, pues anotó un gol de otro partido. El colombiano celebró con sus compañeros a un lado del campo y en medio de los gritos de euforio de los hinchas verdolagas.

Al final, el partido finalizó 4-0 con goles de William Tesillo (77’) y Juan Bauzá (84′). Atlético Nacional empezó su camino en el fútbol colombiano con una victoria contundente y ya mete miedo a sus rivales.

