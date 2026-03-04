En el duelo por la primera fase de la CONMEBOL Copa Sudamericana entre Millonarios FC y Atlético Nacional, el delantero argentino Rodrigo Contreras sorprendió con un golazo desde detrás de la mitad de cancha. Aprovechando que el portero rival, David Ospina, estaba adelantado, Contreras sacó un potente disparo que terminó en la red y puso el 1-0 parcial para los embajadores en el estadio Atanasio Girardot. La anotación desató la euforia de los hinchas y fue destacada como una de las acciones más impresionantes del partido.

¡¡¡YA ESTÁ!!! ¡¡¡CIERREN EL ATANASIO GIRARDOT!!! Golazo de atrás de mitad de cancha de Rodrigo Contreras para vencer a David Ospina y marcar el 1-0 de Milllonarios contra Atlético Nacional.



