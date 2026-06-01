Por Redacción EC

Colombia vence parcialmente 2-1 a Costa Rica en un amistoso internacional FIFA rumbo al Mundial 2026, en un partido que mantiene la intensidad desde el arranque y que aún se encuentra en desarrollo. El equipo cafetero golpeó primero y logró tomar ventaja en los minutos iniciales.

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