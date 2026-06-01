Colombia vence parcialmente 2-1 a Costa Rica en un amistoso internacional FIFA rumbo al Mundial 2026, en un partido que mantiene la intensidad desde el arranque y que aún se encuentra en desarrollo. El equipo cafetero golpeó primero y logró tomar ventaja en los minutos iniciales.

El marcador se abrió a los 17 minutos con un cabezazo de Dávinson Sánchez tras un tiro de esquina. Luego, a los 23’, Luis Díaz amplió la diferencia con una definición dentro del área, reflejando el dominio colombiano en ese tramo del encuentro.

Costa Rica reaccionó a los 32 minutos con el descuento de Andrey Soto, que volvió a meter a su selección en el partido. Con el 2-1 parcial, ambos equipos continúan disputando el encuentro en busca de modificar el resultado antes del pitazo final.

Primer remate de Colombia y primer gol pic.twitter.com/fA0nleiOQL — TD Más (@tdmascrc) June 1, 2026

Luis Díaz con una definición de crack mundial pic.twitter.com/p3q3VWxPC6 — TD Más (@tdmascrc) June 1, 2026