Colombia y Francia protagonizan un amistoso de ida y vuelta en el Northwest Stadium, correspondiente a la fecha FIFA de marzo; sin embargo, el combinado europeo ha demostrado ser superior y decisivo en los últimos metros.

A los 29′, Désiré Doué abrió el marcador tras aprovechar un pase a media distancia y rematar al primer palo del arquero Álvaro Montero. La estrella del PSG confirmó su buen momento individual en la cancha.

Y si bien la reacción de los ‘cafeteros’ fue inmediata, nuevamente la ventaja se estiró gracias a un cabezazo de Marcus Thuram, quien puso el 2-0 a los 40′ y le dio tranquilidad a ‘Les Bleus’.

En el complemento, el partido se resolvió a los 56′, cuando Doué apareció otra vez para concretar un gran contragolpe y marcar el 3-0 que sepultó las esperanzas de los colombianos.

Gol de Doué para el 1-0:

🚨🌎 DESIRE DOUE OPENS THE SCORING FOR FRANCE!



Colombia 0-1 France.pic.twitter.com/heD92EJPsd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 29, 2026

Gol de Thuram para el 2-0:

🚨🌎 MARCUS THURAM DOUBLES THE LEAD FOR FRANCE!



Colombia 0-2 France.pic.twitter.com/H3XfRl4b8V — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 29, 2026

Gol de Doué para el 3-0:

🚨🌎 DESIRE DOUE MAKES IT THREE FOR FRANCE!



Colombia 0-3 France.pic.twitter.com/tj6KT47sPY — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 29, 2026

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