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¡Dos goles en 11 minutos! Doué y Thuram ponen el 2-0 de Francia vs Colombia en amistoso | VIDEO
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Por Redacción EC

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