La selección Colombia llega en un gran momento futbolístico, luego de superar las Eliminatorias Sudamericanas con éxito, se espera que su participación en el Mundial 2026 sea un rotundo éxito. Recordemos que los dirigidos por Néstor Lorenzo son los subcampeones de América y en los últimos amistosos, han demostrado un gran juego de la mano de su figura Luis Díaz.

Y este viernes 5 de diciembre, en Washington se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde la selección Colombia estaba en el Bombo 2, de esta manera, es el segundo favorito con grandes chances de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputará en México, USA y Canadá.

Grupo del Mundial 2026 con Colombia

XXX Colombia XXX XXX

¿Contra quién juega la selección Colombia en el Mundial 2026

La selección Colombia cayó en el Grupo XXX del Mundial 2026, donde tendrá como rivales a las selecciones de XXX, XXX y XXX.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia pertenece al grupo XXXX del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La fecha de su debut aún no está confirmada, ya quel el fixture recién será sorteado este sábado 6 de diciembre.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.