Más de 50 personas resultaron lesionadas en unos disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al concluir anoche la final de la Copa Colombia, ganada por Atlético Nacional a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), confirmaron este jueves las autoridades.

Los desórdenes comenzaron al finalizar el partido que Nacional ganó 1-0, cuando centenares de aficionados de la grada del Medellín armados con palos, tubos y artefactos de pólvora invadieron el campo de juego y protagonizaron una riña que obligó a la intervención policial.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dijo que las autoridades están trabajando para identificar a quienes participaron en los desmanes, en los que incluso se arrojaron sillas y vallas de protección y que dejaron también a varios policías lesionados.

“Se registró una asistencia de más de 43.000 personas; en materia de salud, 52 personas fueron atendidas y una tuvo que ser trasladada a un centro asistencial”, manifestó Villa.

El funcionario agregó que en los disturbios, que se propagaron a los alrededores del estadio, “hubo personas que fueron detenidas” y se decomisaron bengalas, artefactos explosivos improvisados y una gran cantidad de pólvora.

“No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia”, manifestó por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X.