James Rodríguez encendió las alarmas en la Selección Colombia luego de ser hospitalizado en Estados Unidos tras presentar un cuadro de deshidratación severa. El volante del Minnesota United tuvo que permanecer bajo observación médica durante varios días, generando preocupación en la previa del Mundial 2026.

Según informó la Federación Colombiana de Fútbol, el episodio se produjo un día después del partido amistoso frente a Francia. El mediocampista presentó síntomas que obligaron su traslado a un centro clínico en Minnesota, donde fue monitoreado de forma preventiva durante aproximadamente 72 horas.

Se trató de una afección de origen no deportivo, descartando cualquier lesión muscular. Aun así, la situación generó inquietud en el entorno de la selección, considerando el rol protagónico de James como capitán y referente del equipo.

James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Durante ese periodo, el futbolista se mantuvo estable y evolucionó favorablemente, lo que permitió llevar tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a los hinchas. Desde la federación señalaron que su hospitalización respondió a un control preventivo para evitar complicaciones mayores tras el cuadro de deshidratación.

Con el alta médica en el horizonte, James Rodríguez apunta a retomar su actividad con normalidad en los próximos días. Su recuperación será clave no solo para su club en la MLS, sino también para una selección colombiana de cara al Mundial 2026.

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