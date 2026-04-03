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James Rodríguez fue hospitalizado en Estados Unidos por deshidratación y preocupa a Colombia. (Foto: Getty Images)
James Rodríguez fue hospitalizado en Estados Unidos por deshidratación y preocupa a Colombia. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

James Rodríguez encendió las alarmas en la Selección Colombia luego de ser hospitalizado en Estados Unidos tras presentar un cuadro de deshidratación severa. El volante del Minnesota United tuvo que permanecer bajo observación médica durante varios días, generando preocupación en la previa del Mundial 2026.

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