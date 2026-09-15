“Siento que llegó el momento”: James Rodríguez se retiró de la selección colombiana tras 15 años. Foto: EFE
“Siento que llegó el momento”: James Rodríguez se retiró de la selección colombiana tras 15 años. Foto: EFE
Por Redacción EC

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia a los 35 años, cerrando 15 años de trayectoria internacional y dejando un legado importante dentro del fútbol colombiano.

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