James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia a los 35 años, cerrando 15 años de trayectoria internacional y dejando un legado importante dentro del fútbol colombiano.

“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, indicó en un emotivo video publicado en sus redes sociales.

El cucuteño disputó tres mundiales y brilló especialmente en Brasil 2014, donde marcó seis goles, fue goleador del torneo y lideró la histórica clasificación colombiana a cuartos.

“Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo (...) A toda Colombia, gracias”, expresó Rodríguez.

El mediocampista se despide como capitán y 10 colombiano, además de segundo máximo goleador histórico con 31 tantos en 131 partidos, solo detrás de Radamel Falcao García.

“Desde que llegué a la selección tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré (...) siento que lo conseguí”, manifestó.