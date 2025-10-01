Ver Junior vs. América de Cali EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 2 de octubre de 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 7:00 PM de México y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports lo pasará para territorio colombiano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

