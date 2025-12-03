Sigue la transmisión EN VIVO del partido de Junior vs. América de Cali de Cali por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025.
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, a las 8:35 p.m. (hora colombiana), que son las 10:35 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 7:35 PM de México y las 2:35 AM de España. ¿Dónde ver? RCN Nuestra Tele y Win Sports son los canales oficiales que transmiten el partido en todo el territorio colombiano. Win Play y Win Fútbol+ lo pasan en streaming para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

