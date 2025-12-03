Ver Junior de Barranquilla vs. América de Cali EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en la Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, a las 8:35 p.m. (hora colombiana), que son las 10:35 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 7:35 PM de México y las 2:35 AM de España. ¿Dónde ver? RCN Nuestra Tele y Win Sports son los canales oficiales que transmiten el partido en todo el territorio colombiano. Win Play y Win Fútbol+ lo pasan en streaming para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

