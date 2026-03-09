Ver Junior vs Atlético Nacional EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la tercera fecha de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 10 de marzo de 2026, a las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana), que son las 10:30 PM de Argentina y Chile, las 7:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Canal RCN y Win Play transmiten el partido en Colombia, mientras que en México y Estados Unidos lo podrás ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.