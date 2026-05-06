Junior vs. Cerro Porteño se enfrentan en un duelo clave por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El equipo colombiano buscará hacerse fuerte en el Romelio Martínez y lograr su primera victoria en el certamen.

Los de Barranquilla afronta un compromiso decisivo ante Cerro Porteño, ya que solo suma un punto en la tabla y se ubica en la última posición. Una derrota prácticamente lo catapultaría a la eliminación de toda competencia internacional.

Por su parte, el ‘Ciclón’ tiene una gran oportunidad para arrebatarle el segundo puesto a Sporting Cristal y estar en posición de clasificación a octavos de final.

¿A qué hora juegan Junior vs. Cerro Porteño?

El partido de Junior vs. Cerro Porteño se disputará este jueves 7 de mayo de 2026 en el estadio Romelio Martínez.

Hora en Paraguay: 9:00 p.m.

En Perú, Colombia y Ecuador, el partido va desde las 7:00 p.m.; mientras que en Brasil, Argentina y Chile el duelo comienza a las 9:00 p.m.

Junior vs. Cerro Porteño (Photo by Daniel Duarte / AFP) / DANIEL DUARTE

¿Qué canal transmite Junior vs. Cerro Porteño?

El partido de Cerro Porteño vs Palmeiras será transmitido en Colombia y Paraguay por:

ESPN

Este canal tiene los derechos de varios partidos de la Copa Libertadores en la región.

¿Dónde ver Junior vs. Cerro Porteño online?

Si quieres verlo por internet, tienes esta opción:

Disney Plus (streaming oficial)

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