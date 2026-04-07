Ver Junior vs Palmeiras EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Jaime Morón León por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 8 de abril del 2026, a las 7:30 de la noche (hora colombiana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en Colombia y el resto de Sudamérica; Disney+ Premium lo pasa en México; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.