Ver Junior vs. Santa Fe EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a las 6:10 p.m. (hora peruana y colombiana), que son las 8:10 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 5:10 PM de México y la 1:10 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports transmite el partido en Colombia; mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

