Ver Junior vs. Santa Fe EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la final de ida de la Superliga de Colombia 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 15 de enero de 2026, a las 7:30 de la noche (hora colombiana), que son las 9:30 PM de Argentina y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports y Win Play transmiten el partido de hoy en todo el territorio colombiano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.