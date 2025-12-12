Ver Junior vs. Tolima EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la final de ida de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, a las 8:00 de la noche (hora colombiana), que son las 10:00 PM de Argentina y las 7:00 PM de México. ¿Dónde ver? Win Sports y Win Play transmiten el clásico caleño en Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.