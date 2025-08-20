Kevin Serna atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Fluminense, donde ha logrado consolidarse como titular indiscutible gracias a sus buenas actuaciones en el Brasileirao y la Copa Sudamericana. El extremo colombiano ha sido pieza clave en el esquema ofensivo de su equipo, aportando velocidad, regate y goles en partidos importantes.
El periodista, Julián Capera de ESPN, dio a conocer que Serna fue incluido en la prelista de convocados de la selección de Colombia para la última fecha doble de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
La Federación Colombiana de Fútbol ya envió la notificación oficial a Fluminense, lo que confirma que el atacante está siendo considerado por Néstor Lorenzo.
Su presente en Brasil es producto de un camino de esfuerzo y crecimiento, en el que destaca su paso por Alianza Lima. En el club peruano dejó una huella importante al convertirse en uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo local y en la Copa Libertadores, donde fue protagonista en partidos clave.
Su rendimiento en el conjunto blanquiazul despertó el interés de equipos internacionales, y finalmente lo llevó a fichar por Fluminense, un salto que marcó un antes y un después en su trayectoria.
