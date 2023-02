Es realidad. Linda Caicedo, una de las mejores futbolistas sudamericanas y más grandes promesas del balompié femenino, fichó por el Real Madrid de España. La colombiana de 18 años cruzó el charco y ahora jugará en Europa tras defender los colores del Deportivo Cali de su país.

Barcelona, Chelsea, PSG y varios equipos de Estados Unidos querían concretar el fichaje de Linda Caicedo, pero finalmente la delantera decidió ir al Real Madrid.

Con solo 18 años, la colombiana posee en su palmarés dos títulos de la liga de su país, un trofeo de la mejor jugadora de la Copa América 2022, y una medalla y Balón de Plata del Mundial Sub 17 del año pasado. Además, fue elegida como la mejor jugadora Sub 20 e integrante del Mejor Once de la Conmebol 2022, según IFFHS.

Así la presentó el Real Madrid en sus redes sociales: