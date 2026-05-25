La selección Colombia hizo oficial la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico Néstor Lorenzo apostó por una base consolidada, liderada por figuras como Luis Díaz y el capitán James Rodríguez.
La convocatoria incluye futbolistas de amplia trayectoria internacional como David Ospina, Yerry Mina y Davinson Sánchez, junto a talentos emergentes que buscan consolidarse en la élite. La mezcla apunta a darle equilibrio al equipo en todas sus líneas, con presencia de jugadores que militan tanto en Europa como en ligas americanas.
En el arco destacan Camilo Vargas, Álvaro Montero y Ospina. La defensa cuenta con nombres como Daniel Muñoz, Johan Mojica y John Lucumí, mientras que el mediocampo reúne piezas clave como Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero y Richard Ríos. En ataque, Colombia confía en Luis Díaz, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández para marcar diferencias.
La ‘Tricolor’ integrará un grupo competitivo y buscará superar sus actuaciones anteriores en la Copa del Mundo. Con una plantilla equilibrada y figuras en buen momento, Colombia apunta a ser protagonista y pelear por un lugar en las instancias finales del torneo.
Convocados de Colombia al Mundial 2026
Arqueros
- Camilo Vargas - Atlas
- David Ospina - Atlético Nacional
- Álvaro Montero - Vélez Sarsfield
Defensores
- Daniel Muñoz - Crystal Palace
- Santiago Arias - Indpendiente
- Yerry Mina - Cagliari
- Davinson Sánchez - Galatasaray
- Jhon Lucumí - Bologna
- Willer Ditta - Cruz Azul
- Yohan Mojica - Mallorca
- Déiver Machado - Nantes
Mediocampistas
- Richard Ríos - Benfica
- Jefferson Lerma - Crystal Palace
- Gustavo Puerta - Racing de Santander
- Kevin Castaño - River Plate
- Jhon Arias - Palmeiras
- James Rodríguez - Minnesota United
- Juan Fernando Quintero - River Plate
- Jorge Carrascal - Flamengo
- Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense
Delanteros
- Luis Díaz - Bayern Munich
- Luis Suárez - Sporting CP
- Carlos Gómez - Vasco da Gama
- Jaminton Campaz - Rosario Central
- Jhon Córdoba - Krasnodar
- Juan Camilo Hernández - Betis.