Por Redacción EC

La hizo oficial la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico Néstor Lorenzo apostó por una base consolidada, liderada por figuras como Luis Díaz y el capitán James Rodríguez.

La convocatoria incluye futbolistas de amplia trayectoria internacional como David Ospina, Yerry Mina y Davinson Sánchez, junto a talentos emergentes que buscan consolidarse en la élite. La mezcla apunta a darle equilibrio al equipo en todas sus líneas, con presencia de jugadores que militan tanto en Europa como en ligas americanas.

En el arco destacan Camilo Vargas, Álvaro Montero y Ospina. La defensa cuenta con nombres como Daniel Muñoz, Johan Mojica y John Lucumí, mientras que el mediocampo reúne piezas clave como Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero y Richard Ríos. En ataque, Colombia confía en Luis Díaz, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández para marcar diferencias.

La ‘Tricolor’ integrará un grupo competitivo y buscará superar sus actuaciones anteriores en la Copa del Mundo. Con una plantilla equilibrada y figuras en buen momento, Colombia apunta a ser protagonista y pelear por un lugar en las instancias finales del torneo.

Convocados de Colombia al Mundial 2026

Arqueros

  • Camilo Vargas - Atlas
  • David Ospina - Atlético Nacional
  • Álvaro Montero - Vélez Sarsfield

Defensores

  • Daniel Muñoz - Crystal Palace
  • Santiago Arias - Indpendiente
  • Yerry Mina - Cagliari
  • Davinson Sánchez - Galatasaray
  • Jhon Lucumí - Bologna
  • Willer Ditta - Cruz Azul
  • Yohan Mojica - Mallorca
  • Déiver Machado - Nantes

Mediocampistas

  • Richard Ríos - Benfica
  • Jefferson Lerma - Crystal Palace
  • Gustavo Puerta - Racing de Santander
  • Kevin Castaño - River Plate
  • Jhon Arias - Palmeiras
  • James Rodríguez - Minnesota United
  • Juan Fernando Quintero - River Plate
  • Jorge Carrascal - Flamengo
  • Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense

Delanteros

  • Luis Díaz - Bayern Munich
  • Luis Suárez - Sporting CP
  • Carlos Gómez - Vasco da Gama
  • Jaminton Campaz - Rosario Central
  • Jhon Córdoba - Krasnodar
  • Juan Camilo Hernández - Betis.


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