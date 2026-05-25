La selección Colombia hizo oficial la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico Néstor Lorenzo apostó por una base consolidada, liderada por figuras como Luis Díaz y el capitán James Rodríguez.

La convocatoria incluye futbolistas de amplia trayectoria internacional como David Ospina, Yerry Mina y Davinson Sánchez, junto a talentos emergentes que buscan consolidarse en la élite. La mezcla apunta a darle equilibrio al equipo en todas sus líneas, con presencia de jugadores que militan tanto en Europa como en ligas americanas.

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En el arco destacan Camilo Vargas, Álvaro Montero y Ospina. La defensa cuenta con nombres como Daniel Muñoz, Johan Mojica y John Lucumí, mientras que el mediocampo reúne piezas clave como Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero y Richard Ríos. En ataque, Colombia confía en Luis Díaz, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández para marcar diferencias.

La ‘Tricolor’ integrará un grupo competitivo y buscará superar sus actuaciones anteriores en la Copa del Mundo. Con una plantilla equilibrada y figuras en buen momento, Colombia apunta a ser protagonista y pelear por un lugar en las instancias finales del torneo.

Convocados de Colombia al Mundial 2026

Arqueros

Camilo Vargas - Atlas

David Ospina - Atlético Nacional

Álvaro Montero - Vélez Sarsfield

Defensores

Daniel Muñoz - Crystal Palace

Santiago Arias - Indpendiente

Yerry Mina - Cagliari

Davinson Sánchez - Galatasaray

Jhon Lucumí - Bologna

Willer Ditta - Cruz Azul

Yohan Mojica - Mallorca

Déiver Machado - Nantes

Mediocampistas

Richard Ríos - Benfica

Jefferson Lerma - Crystal Palace

Gustavo Puerta - Racing de Santander

Kevin Castaño - River Plate

Jhon Arias - Palmeiras

James Rodríguez - Minnesota United

Juan Fernando Quintero - River Plate

Jorge Carrascal - Flamengo

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense

Delanteros

Luis Díaz - Bayern Munich

Luis Suárez - Sporting CP

Carlos Gómez - Vasco da Gama

Jaminton Campaz - Rosario Central

Jhon Córdoba - Krasnodar

Juan Camilo Hernández - Betis.



