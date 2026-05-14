Por Redacción EC

La selección de Colombia dio a conocer su prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, en una convocatoria encabezada por figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y David Ospina. El técnico Néstor Lorenzo presentó esta nómina preliminar como parte del proceso obligatorio previo al torneo, del cual se definirá la lista final de 26 futbolistas que representarán al país en la máxima cita del fútbol.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.