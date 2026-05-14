La selección de Colombia dio a conocer su prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, en una convocatoria encabezada por figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y David Ospina. El técnico Néstor Lorenzo presentó esta nómina preliminar como parte del proceso obligatorio previo al torneo, del cual se definirá la lista final de 26 futbolistas que representarán al país en la máxima cita del fútbol.

La convocatoria mantiene la base del equipo que participó en las Eliminatorias, apostando por nombres consolidados en todas las líneas. Jugadores como Jefferson Lerma, Jhon Arias, Davinson Sánchez y Yerry Mina destacan dentro de una estructura que busca equilibrio entre defensa, mediocampo y ataque, con variantes en cada posición.

Además, la lista incluye jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en la nómina definitiva, lo que genera una fuerte competencia interna. Futbolistas emergentes como Yaser Asprilla, Jordan Barrera, Kevin Serna o Juan Manuel Rengifo aparecen como apuestas del cuerpo técnico, reflejando una mezcla entre experiencia y renovación en el plantel.

Colombia deberá reducir esta lista en los próximos días, ya que la nómina final debe presentarse antes del inicio del torneo. Mientras tanto, el equipo afrontará partidos amistosos de preparación con la intención de llegar en óptimas condiciones a su debut en el Mundial, donde buscará ser protagonista y superar sus actuaciones anteriores.

Prelista de convocados, Selección Colombia al Mundial 2026