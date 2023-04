Vía ESPN y STAR Plus, se juega un partidazo en la Premier League. Liverpool vs. Arsenal en vivo se enfrentan en Anfield este domingo 9 de abril desde las 10:30 a.m. de Perú, Colombia y Ecuador. Los ‘Reds’ necesitan la victoria para escalar posiciones en la tabla y meterse en zona de torneos internacionales para la próxima temporada, mientras que los ‘Gunners’ continúan en plena defensa de su liderato.

