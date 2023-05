Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO y GRATIS se enfrentan por una nueva jornada de la Premier League , este sábado 20 de mayo. El cotejo está pactado para jugarse en Anfield, a partir de las 9:00 a.m. (hora peruana). El conjunto dirigido por Jurgen Klopp, con Luis Díaz como uno de los máximos referentes, busca revertir los malos resultados que consiguieron durante la primera etapa del torneo, ahora se encuentran a solo un punto de la zona de clasificación a la Champions League. Por otro lado, los ‘Villanos’ también luchan por ubicarse en un puesto de clasificación europea. El encuentro se podrá visualizar a través de las señales de Star Plus.

