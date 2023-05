Se van definiendo las posiciones en la Premier League . A falta de cuatro fechas para el fin de la liga inglesa, Liverpool pretende meterse en zona de clasificación para la Champions League, para ello deberá continuar con su racha ganadora ante Brentford por la jornada 35 de la competencia. El encuentro está pactado para jugarse este sábado 6 de mayo, a partir de las 11:30 a.m., en Anfield. No te pierdas este partidazo y sintoniza ESPN y Star Plus.

