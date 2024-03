Liverpool vs. Sparta Praha en directo medirán fuerzas hoy, jueves 14 de marzo del 2024 por la vuelta de los octavos de final de la Europa League en el estadio de Anfield. En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN,, mientras que en México mediante la señal de HBO Max. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus o DGO y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 15:00 (hora peruana) y 21:00 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

El Liverpool goleó 5-1 de visita al Sparta de Praga y dejó su eliminatoria de octavos de final de la Europa League prácticamente sentenciada, este jueves en un partido de ida en el que cuatro de las dianas inglesas tuvieron autor sudamericano.

El argentino Alexis Mac Allister abrió el camino en el minuto 6, transformando un penal, antes de que el uruguayo Darwin Núñez pusiera ya distancias en el marcador con un doblete (25 y 45+3). En ese tanto del descuento de la primera parte, con asistencia de Mac Allister.

Un gol en contra de Conor Bradley (46) permitió al Sparta comenzar con otra sensación la segunda parte, pero pronto el Liverpool apagó su ilusión, con un tanto del colombiano Luis Díaz (53). El quinto y definitivo lo firmó, ya en el 90+3, el húngaro Dominik Szoboszlai.