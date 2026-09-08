El fútbol colombiano vuelve a vestirse de gala y toca el cielo en la élite mundial. La prestigiosa revista France Football ha hecho oficial la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, y el nombre de Luis Díaz brilla con luz propia entre las máximas superestrellas del planeta. Tras firmar una campaña colosal con el Bayern Múnich —donde conquistó tres títulos locales y registró una destructiva cifra de 17 goles y 14 asistencias en el año— ‘Lucho’ se mete seriamente en la conversación por el galardón individual más codiciado del fútbol. Pero, ¿cómo se decide el ganador y quiénes tienen en sus manos el destino del guajiro?

¿Quiénes votan en el Balón de Oro 2026?

Para evitar polémicas de años anteriores, el formato actual restringe severamente el jurado. El ganador del Balón de Oro masculino no se elige por votación popular ni por redes sociales; la decisión final recae en:

100 periodistas especializados: Únicamente vota un comunicador por cada una de las 100 primeras naciones del Ranking FIFA .

Únicamente vota un comunicador por cada una de las . El voto de Colombia: Al estar sólidamente instalada en los puestos de vanguardia de la FIFA, Colombia cuenta con un periodista oficial con derecho a voto, quien deberá emitir su veredicto sin apasionamientos locales pero con la lupa puesta en la temporada del extremo nacido en Barrancas.

¿Cómo es el sistema de votación? La matemática detrás del trofeo

Cada uno de los 100 periodistas seleccionados recibe la lista oficial de los 30 nominados. Su tarea es armar un Top 10 personal ordenado de forma decreciente. El sistema otorga una puntuación fija según la posición en la que coloquen a los futbolistas:

Posición Puntos Otorgados 1.º clasificado 15 puntos 2.º clasificado 12 puntos 3.º clasificado 10 puntos 4.º clasificado 8 puntos 5.º clasificado 7 puntos Del 6.º al 10.º 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente

¿Qué opciones reales tiene Luis Díaz de ganar el Balón de Oro?

El mercado colombiano y portales especializados internacionales como GOAL ya ubican a Luis Díaz dentro del Top 10 de favoritos para la edición de 2026, pisándole los talones a colosos como Harry Kane, Kylian Mbappé o Lamine Yamal.

Para que el jurado internacional vote en masa por ‘Lucho’, se evalúan tres criterios obligatorios:

Rendimiento individual y estadísticas: Los 17 goles y 14 asistencias en Múnich lo avalan como uno de los extremos más determinantes del mundo. Títulos colectivos: El Bayern arrasó a nivel doméstico y el colombiano fue protagonista total. Imagen y Fair Play: Su clase e impacto carismático suman puntos clave frente a los ojos de los votantes internacionales.