Por Redacción EC

El fútbol colombiano vuelve a vestirse de gala y toca el cielo en la élite mundial. La prestigiosa revista France Football ha hecho oficial la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, y el nombre de Luis Díaz brilla con luz propia entre las máximas superestrellas del planeta. Tras firmar una campaña colosal con el Bayern Múnich —donde conquistó tres títulos locales y registró una destructiva cifra de 17 goles y 14 asistencias en el año— ‘Lucho’ se mete seriamente en la conversación por el galardón individual más codiciado del fútbol. Pero, ¿cómo se decide el ganador y quiénes tienen en sus manos el destino del guajiro?

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