Luis Díaz se solidarizó con los afectados por el terremoto en Colombia: “Mucha fuerza para todos”. (Foto: AFP)
Luis Díaz se solidarizó con los afectados por el terremoto en Colombia: “Mucha fuerza para todos”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Luis Díaz no fue ajeno a la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto de 7,4 de magnitud registrado este lunes 10 de agosto. El delantero de la Selección Colombia utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad a las personas y comunidades afectadas por el el fuerte sismo.

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