Luis Díaz no fue ajeno a la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto de 7,4 de magnitud registrado este lunes 10 de agosto. El delantero de la Selección Colombia utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad a las personas y comunidades afectadas por el el fuerte sismo.

“Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes; que Dios los bendiga y los proteja siempre”, escribió el futbolista en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje del atacante guajiro rápidamente cobró relevancia en redes sociales. Yáser Asprilla, también integrante de la selección colombiana, compartió la publicación de Díaz, mostrando que los futbolistas permanecen atentos a la situación que atraviesa el país pese a encontrarse fuera de Colombia.

Luis Díaz se solidarizó con los afectados por el terremoto en Colombia: “Mucha fuerza para todos”. (Foto: IG)

La Federación Colombiana de Fútbol también se pronunció tras el terremoto y expresó su respaldo a las comunidades afectadas. “La Federación Colombiana de Fútbol expresa su solidaridad con las comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y demás regiones del país que se han visto impactadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto”, apuntó.

La FCF agregó: “Desde la FCF enviamos un mensaje de fortaleza y acompañamiento a todas las personas que han vivido esta situación, especialmente a quienes han sufrido pérdidas o afectaciones”. El mensaje se sumó a las muestras de solidaridad que llegaron desde diferentes sectores del fútbol colombiano.

Mientras las autoridades continúan evaluando las consecuencias del terremoto y atendiendo a las personas afectadas, la DIMAYOR suspendió los partidos de esta semana en el fútbol colombiano. Así, las muestras de solidaridad se siguen sumando tras la tragedia en el país ‘cafetero’.

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