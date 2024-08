Mariana Pajón HOY EN VIVO - BMX París 2024 : a qué hora compite y dónde ver su debut en los Juegos Olímpicos

Mariana Pajón HOY EN VIVO - BMX París 2024

Mariana Pajón, la Reina del BMX, quiere recuperar su corona. Después de sus dos oros en Londres-2012 y Rio de Janeiro-2016, la subcampeona olímpica en Tokio aspira a poner en París el broche dorado a una carrera legendaria.

Con 32 años, su cuerpo no es el mismo que conquistó la gloria en la capital británica doce años atrás o en Rio hace ocho años, pero, aunque no llega en su mejor momento y las lesiones y caídas han lastrado su rendimiento los últimos meses, cuenta con la ambición y la experiencia suficientes para ganarse el respeto de sus adversarias y para que la posibilidad del podio no sea una entelequia.

No subió al podio en los Mundiales BMX Racing UCI este año después de haberse ido al suelo en semifinales en Rock Hill, ni en ninguna de las pruebas de la Copa del Mundo en 2024, pero acude a la capital francesa con la vitola de haber conquistado el año pasado su tercer oro panamericano.

A qué hora compite Mariana Pajón: horario debut

El debut de Mariana Pajón en BMX Racing de los Juegos Olímpicos será hoy jueves 1 de agosto de 2024 a la 1:00 de la tarde (hora colombiana).

Dónde ver a Mariana Pajón - BMX Racing París 2024

El BMX Racing de París 2024 y los Juegos Olímpicos en general se ven por RCN, Caracol y Claro TV en Colombia. También se pueden seguir las distintas disciplinas de este evento a través de Claro Sports en YouTube.

Aunque deberá hacer frente a rivales con experiencia acreditada: para la neerlandesa Laura Smulders, la estadounidense Alise Willoughby y la australiana Lauren Reynolds, los de París serán también sus cuartos Juegos Olímpicos.

Pajón lidera una delegación colombiana de BMX Racing en la que figura otra mujer, Gabriella Bolle Carrillo -bronce en los Panamericanos-, y tres hombres (Diego Alejandro Arboleda, Mateo Carmona y Carlos Ramírez Yepes, bronce en los dos últimos Juegos Olímpicos).

Programa BMX Racing Juegos Olímpicos de París-2024

Jueves 1 de agosto:

A partir de las 13H00 GMT: Cuartos de final hombres (tres mangas, seguidas de un repechaje)

A partir de las 13H20 GMT: Cuartos de final mujeres (tres mangas, seguidas de un repechaje)

Viernes 2 de agosto:

A partir de las 13H00 GMT: Semifinales hombres (en tres mangas)

A partir de las 13H15 GMT: Semifinales mujeres (en tres mangas)

14H35 GMT: Final hombres (en una sola manga)

14H50 GMT: Final mujeres (en una sola manga)