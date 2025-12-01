Ver Medellín vs. América de Cali EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot por la Liguilla Final de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 1 de diciembre de 2025, a las 8:00 p.m. (hora colombiana), que son las 10:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports es el canal oficial que transmite el partido en todo el territorio colombiano. Win Play y Win Fútbol+ lo pasan en streaming para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

