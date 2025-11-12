Ver Medellín vs. América de Cali EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot por la fecha 20 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, a las 7:00 p.m. (hora colombiana), que son las 9:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 6:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports es el canal oficial que transmite el partido en todo el territorio colombiano. Win Play y Win Fútbol+ lo pasan en streaming para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

