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Medellín vs. Atlético Nacional EN VIVO: revisas los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 16 del Torneo Apertura de Liga Betplay 2026.
Medellín vs. Atlético Nacional EN VIVO: revisas los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 16 del Torneo Apertura de Liga Betplay 2026.
Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot por la jornada 13 del Torneo Apertura de . ¿A qué hora juegan HOY? El juego se disputa hoy, sábado 11 de abril de 2026, a las 8:20 PM (hora de Colombia), que son las 10:20 PM de Argentina, las 7:20 PM de México y las 8:20 PM de Perú. ¿Dónde ver? Win Sports, Win+ y RCN Nuestra Tele transmiten el partido en Colombia. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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