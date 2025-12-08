Ver Medellín vs. Junior EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot por la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 8 de diciembre de 2025, a las 5:15 p.m. (hora colombiana), que son las 7:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 4:15 PM de México y las 11:15 PM de España. ¿Dónde ver? Win Sports es el canal oficial que transmite el partido en todo el territorio colombiano. Win Play y Win Fútbol+ lo pasan en streaming para toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

