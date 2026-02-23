Ver Independiente Medellín vs. Liverpool EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 24 de febrero de 2026, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite el partido en Sudamérica, mientras que, en Estados Unidos lo pasa Fanatiz y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

