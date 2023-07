Deportivo Independiente Medellín vs. San Lorenzo EN VIVO y GRATIS se verán las caras este miércoles 12 de julio, por el partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana . El estadio Atanasio Girardot será el escenario de este duelo, a partir de las 19:00 (hora Colombia) y 21:00 (hora Argentina). DIM hizo una gran campaña en la Copa Libertadores, en donde sumó un total de diez puntos, pero no fueron suficientes para continuar en el máximo torneo continental. San Lorenzo también atraviesa un buen momento, en la actualidad ocupa la tercera posición de la Liga Argentina. El encuentro será transmitido por las señales de DIRECTV Sports, ESPN, ESPN 2 y Star Plus. Asimismo, en El Comercio encontrarás la cobertura completa en tiempo real.

VIDEO RECOMENDADO Medellín vs. San Lorenzo en vivo por partido de ida de Playoffs Copa Sudamericana.